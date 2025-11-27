Алина Пеклецова: «Понимала, что у меня сегодня есть шанс на победу. Такая гонка и такие условия мне подходили»

Алина Пеклецова: понимала, что сегодня у меня есть шанс на победу.

Лыжница Алина Пеклецова прокомментировала свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на первом этапе Кубка России в Кировске. Она финишировала с результатом 26 минут и 14 секунд.

«Не скажу, что гонка складывалась очень легко, было рабочее состояние. Понимала, что у меня есть шанс на победу. Было важно поймать свое самочувствие и отработать в своем темпе. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Но такая гонка и такие условия больше подходили мне.

Лыжи работали прекрасно, большое спасибо нашей сервис-бригаде. Подготовили вообще идеально», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ ».