Алина Пеклецова: «Понимала, что у меня сегодня есть шанс на победу. Такая гонка и такие условия мне подходили»

Лыжница Алина Пеклецова прокомментировала свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на первом этапе Кубка России в Кировске. Она финишировала с результатом 26 минут и 14 секунд. 

«Не скажу, что гонка складывалась очень легко, было рабочее состояние. Понимала, что у меня есть шанс на победу. Было важно поймать свое самочувствие и отработать в своем темпе. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Но такая гонка и такие условия больше подходили мне.

Лыжи работали прекрасно, большое спасибо нашей сервис-бригаде. Подготовили вообще идеально», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
