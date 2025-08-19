Концерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России

Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала грузовик сборной России.

Об этом сообщает Aftonbladet.

В конце мая в соцсетях Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) появился пост о покупке нового вакс-грузовика. После этого компания Volvo начала расследование о том, как ее грузовик попал в Россию – согласно договору с клиентами Volvo, перепродажа автомобилей в Россию и Беларусь запрещена.

«Мы установили, кем был продан автомобиль. Это компания из страны ЕС. Мы прекратили поставки компании, которая продала товар», — заявил пресс-менеджер Volvo Group Клаэс Элиассон.

