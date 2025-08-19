  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Концерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России
65

Концерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России

Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала грузовик сборной России.

Об этом сообщает Aftonbladet. 

В конце мая в соцсетях Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) появился пост о покупке нового вакс-грузовика. После этого компания Volvo начала расследование о том, как ее грузовик попал в Россию – согласно договору с клиентами Volvo, перепродажа автомобилей в Россию и Беларусь запрещена.

«Мы установили, кем был продан автомобиль. Это компания из страны ЕС. Мы прекратили поставки компании, которая продала товар», — заявил пресс-менеджер Volvo Group Клаэс Элиассон.

Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
ФЛГР
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
Вольво
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вяльбе о критике чемпионата России на Сахалине: «Все эти слова – пустозвон. Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания»
843 августа, 06:24
Volvo о грузовике российских лыжников: «Он был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Мы попросили власти начать расследование»
11810 июля, 06:58
Фирма, поставившая тягач ФЛГР, о расследовании Volvo: «Не считаем нужным раскрывать наши логистические решения»
1030 июня, 06:30
Главные новости
ЦСП должен вернуть в бюджет 763,3 млн рублей за «недостижение показателей государственных работ» (Счетная палата РФ)
28вчера, 08:47
Швейцарец Урс Леман стал генеральным директором Международной федерации лыжных видов спорта
16 августа, 10:02
Дегтярев посетил лыжную базу в Сыктывкаре: «Техническая готовность – уже 99,5%. Ввод объекта привлечет еще больше людей к занятиям лыжами»
215 августа, 13:34Фото
Юрий Бородавко: «После встречи Путина и Трампа волной могут пойти реакции во всех сферах. И спорт не останется в стороне»
415 августа, 12:05
Ски-альпинист Филиппов: «Попасть на Олимпийские игры и выиграть их – моя детская мечта. Не думаю, что будут проблемы с допуском от МОК»
15 августа, 08:13
Клэбо о подготовке к свадьбе: «Думаю, это будет нашим «проектом» на осень»
114 августа, 06:49
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
414 августа, 06:00
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
2514 августа, 06:00
Ведущая «Матч ТВ» Петрикова о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Дмитрий справится, он и президентом мог бы стать»
7213 августа, 13:57
Против олимпийского призера Шеналя расследуют дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних
112 августа, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09