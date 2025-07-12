  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Тренировки в Италии проходят по плану, все спортсмены выполняют поставленные объемы. Условия для сборов здесь отличные»
1

Юрий Бородавко: «Тренировки в Италии проходят по плану, все спортсмены выполняют поставленные объемы. Условия для сборов здесь отличные»

Юрий Бородавко рассказал о тренировках своей группы в Италии.

Группа Бородавко проводят тренировочный сбор в итальянском Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.

«Тренировки в Италии проходят по плану, все спортсмены выполняют поставленные объемы. Условия для сборов здесь отличные, достаточно хорошая погода. Все, что мы хотели получить от среднегорья, мы получаем. Что касается высоты, то здесь повыше, чем в том месте, где пройдет Олимпиада», – сказал Бородавко.

– Как проходит подготовка в Италии?

– Все идет в штатном режиме. Мы получаем те условия, за которыми сюда и приехали. Тренировки идут своим чередом. Это такая тяжелая, рутинная, ежедневная работа, которую спортсмены обязаны проделать в подготовительном периоде. Все тренируются, травм нет. Ничего такого сверхъестественного не происходит.

– Почему этот летний сбор нужно было провести именно в Италии, а не в России?

– Уже много раз говорили, что в России не хватает среднегорных баз для подготовки. Это раз. Второе – те условия, которые здесь в Италии есть на уровне среднегорья. Это достаточно длинные подъемы, разной крутизны. Есть более пологие, а есть базы и средней крутизны, достаточно серьезные подъемы.

Это позволяет вести непрерывную работу на лыжероллерах, которая проходит от полутора часов и больше. Этого у нас не хватает, конечно. У нас лыжероллерные трассы достаточно сильные и серьезные, но для непрерывной работы на длинных подъемах и серпантинах, которые есть здесь, в России баз нет, к сожалению, – цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoЮрий Бородавко
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Группа Бородавко начала сбор в Италии
4 июля, 17:44
Бородавко о форме Большунова: «Александр тренируется, старается – все, что можно сказать. Двигается вперед, день за днем и шаг за шагом»
24 июня, 19:17
Главные новости
Губерниев о возможном допуске россиян: «Просвет у лыжников появился, это я знаю точно. А вот где вообще никакого просвета – это у биатлона»
8вчера, 17:02
Юрий Бородавко: «Наши лыжники никогда и не выпадали из международного пула тестирования. Это просто продление»
1вчера, 12:53
Большунов и еще 22 российских лыжника включены в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон
22вчера, 06:44
В Норвегии в ноябре покажут документальный фильм о Клэбо
611 июля, 12:09
Чемпионка мира среди юниорок норвежка Хольсвин перешла из лыж в легкую атлетику
210 июля, 18:10
Лыжница Рощина: «Обожаю «Гарри Поттера», у меня каждый год марафон – пересматриваю все части. Если в спорте нет такого, что я от кого-то фанатею, тут определенно именно это слово»
210 июля, 14:55
Лыжница Рощина: «У меня были мысли перейти в биатлон, но не в серьезном ключе. Там же нужно стрелять, а я отправляю пулю вбок»
110 июля, 14:43
Степанова о популяризации лыж: «Для меня «продать свой спорт» и себя в нем куда важнее, чем выиграть отдельную гонку»
2310 июля, 14:30
Volvo о грузовике российских лыжников: «Он был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Мы попросили власти начать расследование»
11810 июля, 06:58
Олимпийская чемпионка Карл, попавшаяся на допинге: «Пока не знаю, что меня ждет в будущем, но я борюсь и остаюсь сильной»
319 июля, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51