Юрий Бородавко: «Тренировки в Италии проходят по плану, все спортсмены выполняют поставленные объемы. Условия для сборов здесь отличные»

Юрий Бородавко рассказал о тренировках своей группы в Италии.

Группа Бородавко проводят тренировочный сбор в итальянском Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.

«Тренировки в Италии проходят по плану, все спортсмены выполняют поставленные объемы. Условия для сборов здесь отличные, достаточно хорошая погода. Все, что мы хотели получить от среднегорья, мы получаем. Что касается высоты, то здесь повыше, чем в том месте, где пройдет Олимпиада», – сказал Бородавко.

– Как проходит подготовка в Италии?

– Все идет в штатном режиме. Мы получаем те условия, за которыми сюда и приехали. Тренировки идут своим чередом. Это такая тяжелая, рутинная, ежедневная работа, которую спортсмены обязаны проделать в подготовительном периоде. Все тренируются, травм нет. Ничего такого сверхъестественного не происходит.

– Почему этот летний сбор нужно было провести именно в Италии, а не в России?

– Уже много раз говорили, что в России не хватает среднегорных баз для подготовки. Это раз. Второе – те условия, которые здесь в Италии есть на уровне среднегорья. Это достаточно длинные подъемы, разной крутизны. Есть более пологие, а есть базы и средней крутизны, достаточно серьезные подъемы.

Это позволяет вести непрерывную работу на лыжероллерах, которая проходит от полутора часов и больше. Этого у нас не хватает, конечно. У нас лыжероллерные трассы достаточно сильные и серьезные, но для непрерывной работы на длинных подъемах и серпантинах, которые есть здесь, в России баз нет, к сожалению, – цитирует Бородавко «Матч ТВ» .