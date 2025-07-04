Группа Бородавко начала сбор в Италии
Группа Юрия Бородавко начала сбор в Италии.
Лыжники будут тренироваться в итальянском Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.
«Мы успешно добрались, сейчас находимся в дороге. Никаких проблем нет, все благополучно добрались, все находятся в строю. Уже сегодня запланирована первая тренировка», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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