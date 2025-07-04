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Группа Бородавко начала сбор в Италии

Группа Юрия Бородавко начала сбор в Италии.

Лыжники будут тренироваться в итальянском Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.

«Мы успешно добрались, сейчас находимся в дороге. Никаких проблем нет, все благополучно добрались, все находятся в строю. Уже сегодня запланирована первая тренировка», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoАртем Мальцев
logoАлена Баранова
Егор Митрошин
logoМария Истомина
logoАнастасия Фалеева
logoЮрий Бородавко
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДенис Спицов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлексей Червоткин
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
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