Группа Бородавко начала сбор в Италии

Группа Юрия Бородавко начала сбор в Италии.

Лыжники будут тренироваться в итальянском Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.

«Мы успешно добрались, сейчас находимся в дороге. Никаких проблем нет, все благополучно добрались, все находятся в строю. Уже сегодня запланирована первая тренировка», – сказал Бородавко.