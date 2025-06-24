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Бородавко о форме Большунова: «Александр тренируется, старается – все, что можно сказать. Двигается вперед, день за днем и шаг за шагом»

Юрий Бородавко рассказал, как прошел сбор его группы, и оценил форму Большунова.

Сбор лыжников группы Бородавко в Малиновке проходил с 3 июня по 23 июня. 

– Сбор в Малиновке завершился, сейчас все спортсмены находятся дома. Проводят домашнюю подготовку, на отдыхе. В целом, все на сборе прошло достаточно хорошо.

Погода и все остальные условия поспособствовали полноценной работе. Были определенные проблемы, но вполне решаемые. Ничего криминального. В принципе, все справились с поставленной задачей. Сейчас все разъехались по домам.

– Как бы оценили форму Александра Большунова на данный момент?

– Он тренируется, старается. Это все, что можно сказать. Каких‑то контрольных тренировок мы не проводили. Потому дать стопроцентную оценку нельзя. Но поставленная задача была выполнена, все выполнял. Все двигается вперед. День за днем и шаг за шагом, – сказал тренер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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