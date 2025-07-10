Лыжница Рощина: «Обожаю «Гарри Поттера», у меня каждый год марафон – пересматриваю все части. Если в спорте нет такого, что я от кого-то фанатею, тут определенно именно это слово»

Лыжница Арина Рощина рассказала об увлечении вселенной «Гарри Поттера».

Рощиной 19 лет, в прошлом сезоне она выиграла молодежное первенство России в спринте.

– У тебя есть фото в соцсетях у телевизора, где ты смотришь «Гарри Поттера». Фанатка?

– Вот если в спорте у меня нет такого, что я от кого-то фанатею, тут определенно именно это слово. Обожаю «Гарри Поттера». Я даже не помню, когда это началось, но у меня каждый год – осенью и весной – марафон. Пересматриваю все части. И это продолжается уже очень давно.

Люблю «Гарри Поттер и узник Азкабана». Из героев, наверное, как и многим, нравится тройка главных героев – Гарри, Рон и Гермиона. У меня есть мечта съездить в какое-нибудь место, где это снималось, или хотя бы в какой-то магазин с атмосферой фильма.

– Ты рассказывала, что увлеклась чтением книг. Это хобби все еще присутствует в твоей жизни?

– Я читаю, когда у меня есть на это время. Телефон иногда очень сильно надоедает, но спать не хочется, есть не хочется, потому что уже объелся, ха-ха. Если книга лежит рядом, беру ее и читаю. Люблю подростковую прозу про любовь. Могу и детектив какой-нибудь почитать.

Я считаю, что ничто не заменит бумажную книгу. Для меня имеют значение запахи. И вот интересное – если книга вкусно пахнет, значит, она суперинтересная. У меня вот такой способ определения, что я буду читать.

Недавно читала «Спеши любить». Не хотела брать ее, но потом подумала, что, наверное, стоит взять, так как о ней очень хорошо отзывались. Я прочитала и не пожалела, хотя пахла она средненько. Сейчас читаю «Дневник памяти». Потом буду знакомиться с книгой, которую взяла по названию – «Убийство и кексики». Это детектив. Лежит, ждет меня, – рассказала Рощина.