Лыжница Рощина: «У меня были мысли перейти в биатлон, но не в серьезном ключе. Там же нужно стрелять, а я отправляю пулю вбок»

Лыжница Арина Рощина объяснила, почему не перешла в биатлон.

Рощиной 19 лет, в прошлом сезоне она выиграла молодежное первенство России в спринте.

– Когда есть время, могу посмотреть биатлон. Мне нравятся биатлонистки, которые раньше были лыжницами – Наташа Шевченко и Аня Грухвина. Наташа, кстати, моя любимая лыжница.

Я не то чтобы фанатка, но она мне импонирует. Мы не знакомы лично, но она круто бегала классику. Помню, один из турниров с ее участием, где она бежала командный спринт. И тогда я ее приметила. Подумала: «Блин, какая мощная девчонка». С того момента и нравится.

– Сама никогда не задумывалась о том, чтобы перейти в биатлон?

– У меня были такие мысли, но не в серьезном ключе. Я просто думала, что биатлон – тоже круто. Хотя у меня бы вряд ли там получилось. Там же нужно стрелять, а я, вместо того чтобы делать это прямо, отправляю пулю вбок, – сказала Рощина.