«Никто не смог доказать тезис о том, что участие россиян угрожает безопасному проведению соревнований». Генсек ОКР Березов о победах в спортивных судах

Генсек ОКР объяснил, как России удается побеждать в спортивных судах.

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР ) Виктор Березов объяснил успехи в судебных процессах, связанных с допуском российских спортсменов.

В частности, за последние три месяца запрет на участие россиян в международных стартах был отменен в лыжном спорте, бобслее, санях и скелетоне.

– Получается, есть какой-то рабочий прием, на котором каждый раз удастся ловить оппонента? И если так: можно ли распространить его на все виды спорта?

– Был использован весь спектр правовых аргументов, в том числе мы запросили экспертное мнение швейцарского профессора в области прав человека, одного из ведущих мировых экспертов в этой сфере, который убедительно доказал, что запрет на участие в спортивных соревнованиях в отношении спортсменов из одной или нескольких стран исключительно по принципу национальной принадлежности противоречит всем существующим правовым и гуманитарным принципам.

Наши оппоненты из международных организаций в качестве своего основного аргумента использовали тезис о том, что участие российских спортсменов угрожает безопасному проведению соревнований, однако никто из них не смог доказать этот тезис. Мы же, в свою очередь, смогли привести десятки примеров из разных видов спорта, когда российские спортсмены участвовали и никаких инцидентов не произошло, – ответил Березов.