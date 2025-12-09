  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Никто не смог доказать тезис о том, что участие россиян угрожает безопасному проведению соревнований». Генсек ОКР Березов о победах в спортивных судах
18

«Никто не смог доказать тезис о том, что участие россиян угрожает безопасному проведению соревнований». Генсек ОКР Березов о победах в спортивных судах

Генсек ОКР объяснил, как России удается побеждать в спортивных судах.

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Березов объяснил успехи в судебных процессах, связанных с допуском российских спортсменов.

В частности, за последние три месяца запрет на участие россиян в международных стартах был отменен в лыжном спорте, бобслее, санях и скелетоне.

– Получается, есть какой-то рабочий прием, на котором каждый раз удастся ловить оппонента? И если так: можно ли распространить его на все виды спорта?

– Был использован весь спектр правовых аргументов, в том числе мы запросили экспертное мнение швейцарского профессора в области прав человека, одного из ведущих мировых экспертов в этой сфере, который убедительно доказал, что запрет на участие в спортивных соревнованиях в отношении спортсменов из одной или нескольких стран исключительно по принципу национальной принадлежности противоречит всем существующим правовым и гуманитарным принципам.

Наши оппоненты из международных организаций в качестве своего основного аргумента использовали тезис о том, что участие российских спортсменов угрожает безопасному проведению соревнований, однако никто из них не смог доказать этот тезис. Мы же, в свою очередь, смогли привести десятки примеров из разных видов спорта, когда российские спортсмены участвовали и никаких инцидентов не произошло, – ответил Березов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Виктор Березов
ОКР
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Не ожидаю восстановления статуса ОКР на следующей неделе, но возможен ряд решений, которые нас к этому приблизят»
7 декабря, 06:40
Майгуров о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Ему придется оставить основную работу. Надо ли ему это?»
4 декабря, 13:56
Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?
2 декабря, 21:40
Главные новости
Сергей Ардашев: «Я понимал, что шансы на получение нейтрального статуса малы, но попробовать стоило»
сегодня, 13:27
Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, Амундсен и Вике, Хагстрем и Ангер, Барп и Пеллегрино выступят в коньковом командном спринте
сегодня, 06:07
Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг, Кахара и Йоэнсуу, Шлинн и Мирвол, Рибом и Сван, Фоснес и Шистад пробегут коньковый командный спринт
сегодня, 06:07
Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018-го. Ей 41 год
сегодня, 13:10
«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться». Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус
сегодня, 12:16
Горные лыжи. Кубок мира. 41-летняя Вонн победила в скоростном спуске, Эггер – 2-я, Пухнер – 3-я
сегодня, 11:46
Йоханнес Клэбо: «С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать. Я уже видел его, и встреча была приятной»
сегодня, 10:34
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026
сегодня, 07:34
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
сегодня, 06:04
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
вчера, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
вчера, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00