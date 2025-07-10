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Степанова о популяризации лыж: «Для меня «продать свой спорт» и себя в нем куда важнее, чем выиграть отдельную гонку»

Вероника Степанова назвала важным умение «продавать свой спорт и себя в нем».

С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

«Сразу несколько уважаемых людей написали мне, что губернатор Сахалина Лимаренко развивает спорт «всерьез и надолго» и потому наш лыжный главный старт сезона пройдет на острове на ура. Ничуть не сомневаюсь в человеческих и организационных способностях губернатора, но хочу заметить что его приоритет – это спорт юного поколения, такую задачу уже несколько раз ставил президент страны.

Моя задача и задача моих коллег – выступить амбассадорами лыжных гонок и спорта вообще. Важно не какие мы там дистанции побежим, а где и когда запланированы встречи со школьниками и студентами, открытые уроки, совместные соревнования, награждения!

Это то, что отлично умеют организовать и «Сетевая Компания», и «Фосагро» – программа известна заранее, я уже спич пишу для встреч со студентами МАГУ и юными лыжниками Зеленодольска. Для меня «продать свой спорт» и себя в нем куда важнее, чем выиграть отдельную гонку.

Кстати, Валерий Игоревич, Вы помните, поездку на какой промышленный объект на Сахалине обещали мне во время встречи на ВЭФе?

Да – и по времени начала гонок на Сахалине нашли разумный компромисс, все останутся довольны», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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