Коростелев о смене спортивного гражданства: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится?»

Савелий Коростелев считает, что любой сменил бы гражданство за крупную сумму.

— К тебе приходили представители других сборных?

— Нет, ни разу.

— А если бы пришли?

— Наверное, нет.

— «Наверное»? Почему уточняю: некоторое время назад олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, комментируя отказ от выступлений в нейтральном статусе, говорил, что «Я — это Россия, Россия — это я, и так всегда было и будет». А через абзац он сказал, что «у нас в мире все покупается, возможно, есть какая-то сумма, за которую перешел бы, но это какая-то «криштиануроналдовская» сумма». Вот приходят к тебе с миллиардом долларов…

— Да, я про это слышал. Блин, если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится?

— А как же патриотизм?

— В душе-то я русским останусь. Может, я там нашу страну пропагандировать буду.

— Волосы в бело-сине-красный покрасишь?

— Да-да.

— Рискнул был устроить такой перформанс на Олимпиаде?

— Почему нет?

— А если будут какие-то жесткие ограничения?

— Везде есть лазейки. А про абстрактный миллиард — это можно сравнить с любой сферой. Вряд ли кто-то бы отказался. Я не хочу, пока не хотел никуда переходить и не планирую. Если бы я хотел, я бы этим занялся. Логично?

— А если всю жизнь придется в России бегать?

— Пфф, вообще нет.

— Имеешь в виду, что такое невозможно?

— Такое невозможно, — сказал Коростелев.