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Тхэквондист Храмцов о возможной смене гражданства: «Никогда в жизни. Должна быть какая-то космическая, криштиануроналдовская сумма, чтобы я перешел»

Российский тхэквондист Храмцов заявил, что никогда не перейдет в другую страну.

Сейчас спортсмен находится на сборах в Саудовской Аравии. Ранее он заявлял, что отказывается выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

– Какой-то резонанс после своих заявлений об отказе выступать в нейтральном статусе почувствовал?

– Да, да, даже здесь ведутся эти разговоры, ребята говорят – Максим, прекращай, все равно все знают, что ты из России, ты в прекрасной форме. <..> На полном серьезе рассуждают – давай за Саудовскую Аравию выступай тогда! То есть хотят, чтобы я поменял гражданство! Да никогда в жизни.

Я их уважаю, они мои друзья, но я – это Россия, Россия – это я, и так всегда было и будет. Я считаю, что благодаря этому были все мои победы. Человек, который не является патриотом своей страны, никогда не добьется результата в своей деятельности, будь то спорт, бизнес или что-то другое.

– Слушай, саудиты богатые, у них Криштиану Роналду, «Формула-1». Вот прям если бы тебе положили чек, ты бы не перешел? Ни за какие деньги?

– Нельзя в жизни говорить «ни за какие деньги», но я не согласен выступать за другую страну. Проводить тренировочные сборы – пожалуйста, я открыт к любым предложениям, но менять страну ради медалей – нет.

Правда, я уже добился своего золота. Возможно, если бы у меня его не было, я бы рассуждал иначе и мировоззрение у меня было другое. Но сейчас я олимпийский чемпион своей страны. Страна помогла мне, и уходить на пике, по моим принципам, неправильно.

– В общем, достаточная для тебя сумма не придумывается?

– У нас все в мире сейчас покупается, возможно, есть какая-то сумма, за которую я перешел бы... Но это какая-то космическая, нереальная, криштиануроналдовская сумма, ха-ха. Как ему за переход платили.

Только я не вижу смысла саудитам это организовывать и мне ее платить. Так что принцип остается прежним, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
тхэквондо
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