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Дмитрий Губерниев: «Коростелев – объективно тот лыжник, который имеет наибольшие шансы поехать на Олимпиаду»

Губерниев считает, что у Коростелева больше всех шансов поехать на Игры-2026.

 Недавно Коростелев сказал, что шансы для россиян вернуться на международную арену в олимпийском сезоне высокие – 95%.

«Что касается ощущений Коростелева, видимо, он будет участвовать в переговорах между Россией и США, поэтому так уверен в допуске на Олимпийские игры. И мы чего-то не знаем пока. Вот когда кто-то из руководителей рассказывает о внутренних ощущениях по допуску на Олимпиаду, хочется то ли смеяться, то ли плакать.

Спортсмены – другое дело, они живут надеждой. А надежда – наш компас земной. Не откажем Савелию в праве надеяться. Пусть готовится и черпает мотивацию.

Савелий Коростелев – объективно это тот российский лыжник, который в мужской команде имеет наибольшие шансы поехать на Олимпиаду в Италии. Если нашей лыжной сборной предоставят wild card и допустят всего двух человек на все старты, естественно, одним из них будет Савелий Коростелев», – рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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logoсборная России (лыжные гонки)
logoДмитрий Губерниев
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лыжные гонки
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