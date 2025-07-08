Коростелев о возможном пропуске Олимпиады: «Во сколько там Сундбю выиграл? В 33-34? Главное — добегать, не сломаться»
— Ты говорил, что на 95% уверен, что нас допустят на Олимпиаду. Откуда такая большая вера?
— А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось.
— А сейчас сколько дашь?
— Уже 95,5%.
— Тебя в один голос называют нашей главной надеждой на Олимпиаде в случае допуска. Это тебе льстит или наоборот давит?
— Ну говорят и говорят.
— Ты сам как к этому относишься?
— Сижу, жду, надеюсь. 95,5% с куста не берутся.
— Через неделю будет 95,7%?
— 95,75%, может, 95,55%, но обратно точно не пойдет.
— Не рассматриваешь вариант, что действительно что-то может обломаться? Будет же очень больно.
— Будет неприятно. Ну а что? Сколько мне сейчас? На этой Олимпиаду будет 22, на следующей — 26, дальше — 30. Во сколько там Сундбю выиграл? В 33-34? У меня это уже четвертая Олимпиада по счету будет, если Милан пропустить, то третья. Главное — добегать, не сломаться, — сказал Коростелев.