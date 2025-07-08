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Коростелев о возможном пропуске Олимпиады: «Во сколько там Сундбю выиграл? В 33-34? Главное — добегать, не сломаться»

Лыжник Савелий Коростелев считает, что в будущем у него еще будут Олимпиады.

— Ты говорил, что на 95% уверен, что нас допустят на Олимпиаду. Откуда такая большая вера?

— А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось.

— А сейчас сколько дашь?

— Уже 95,5%.

— Тебя в один голос называют нашей главной надеждой на Олимпиаде в случае допуска. Это тебе льстит или наоборот давит?

— Ну говорят и говорят.

— Ты сам как к этому относишься?

— Сижу, жду, надеюсь. 95,5% с куста не берутся.

— Через неделю будет 95,7%?

— 95,75%, может, 95,55%, но обратно точно не пойдет.

— Не рассматриваешь вариант, что действительно что-то может обломаться? Будет же очень больно.

— Будет неприятно. Ну а что? Сколько мне сейчас? На этой Олимпиаду будет 22, на следующей — 26, дальше — 30. Во сколько там Сундбю выиграл? В 33-34? У меня это уже четвертая Олимпиада по счету будет, если Милан пропустить, то третья. Главное — добегать, не сломаться, — сказал Коростелев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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