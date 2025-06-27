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Коростелев о трех сезонах на внутренних стартах: «Я только прогрессировал, потому что рядом был такой ориентир, как Большунов»

Лыжник Савелий Коростелев благодарен Александру Большунову за соперничество.

– За прошедшие три года с момента бана внутренние соревнования помогали держать уровень?

– Я лично только прогрессировал, потому что рядом у меня был такой ориентир, как Саша Большунов. Спасибо ему, что он с нами бегает. Показывает, что у него все-таки есть мотивация.

Поэтому я надеюсь, что мы вернемся в международные соревнования все вместе и будем там еще сильнее, чем были раньше.

– Большунов очень тяжело выступал зимой, пропускал старты, но к концу сезона, ближе к марту, набрал форму. Тяжело было бороться за первое место с таким Александром?

– Нет, с Сашей можно было биться и в конце сезона, когда он вновь стал побеждать. Просто у нас всех, у других лыжников, включая меня, была определенная усталость к этому моменту, что-то не получалось. Поэтому возникли сложности. Но Большунов все равно молодец, что смог вернуться на свой уровень. И замечательно, что нам удалось побегать рядом с Сашей в его лучшем состоянии.

Вопрос в том, был ли это максимум у него в конце сезона. Может быть, он еще не дошел тогда до своего пика, может быть, мы просто к нему подтянулись. Хотелось бы думать, что второе, что все дело в нас, – сказал Коростелев.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Известия
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