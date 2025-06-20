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Лыжница Кулешова: «Всегда был интересен биатлон. Мысли перейти были, но как-то не сложилось»

Лыжница Анастасия Кулешова рассказала, что думала о переходе в биатлон.

30-летняя Кулешова – бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира в эстафетах. В январе она участвовала в шоу-гонке лыжников и биатлонистов в Рязани.

– Только-только выздоровев и после курса антибиотиков ты сразу же поехала на лыже-биатлонную шоу-гонку в Рязань. Не думала ее пропустить?

– Конечно, думала. Но я не могла отказаться, потому что это обговаривалось за очень-очень долгое время.

– Большунов за день до гонки отказался.

– Моя фамилия не Большунов. Мое чувство ответственности не позволяет так сделать.

– Непривычна была атмосфера на гонке в Рязани, с учетом того, что было больше зрителей, чем у вас обычно?

– На самом деле привычна. Да, хотелось бы, чтобы на всех лыжных соревнованиях было столько болельщиков, но это невозможно. В Вершину Теи доехать в принципе очень сложно, даже спортсменам. В Рязани было классно. Надеюсь, что в дальнейшем наши этапы будут устраиваться в таких местах, куда у болельщиков есть возможность приехать и воочию смотреть на всех.

– А не было на той гонке ощущения, что лыжники оказались чуть в тени биатлонистов?

– Даже не знаю. Я получила свою дозу внимания. У меня не было ощущения, что биатлонисты популярнее лыжников. В принципе восприняла эти соревнования как всеобщую атмосферу праздника лыж и биатлона. Мне понравился формат. Надеюсь, что в дальнейшем будут устраивать подобные совместные соревнования. Это новый опыт, новые знакомства. Интересно, как тренируются биатлонисты.

– Ты в целом всегда была за новые форматы. В лыжах хочешь смешанные гонки.

– Ой, да. Прямо жду, когда они появятся. Слава богу, что в прошлом году добавили хотя бы большую смешанную эстафету. Давным-давно говорю, что и командный спринт тоже можно проводить. В Европе такие форматы уже есть. В России, наверное, пока сложно подобное осуществить. Мне кажется, что это зрелищно, когда бегут и мальчики, и девочки.

– Помимо этого старта с биатлонистами у тебя в январе сбылась еще мини-мечта, чтобы покататься с винтовкой и пострелять. Как давно эта мечта была? И не возникало ли мыслей переходить в биатлон?

– Мысли были, но как-то не сложилось. Возможно, так оно и должно быть. В январе в Сочи на «Лауре» был Карим Халили, когда и мы тоже там были. Я ему сказала, что попробовала бы перейти в биатлон, но, наверное, уже поздно. Он говорит: «Не-не. Переходи. Никогда не поздно что-то пробовать новое». Но как я откажусь от своих любимых гонок классикой? Это точно не про меня.

Всегда на самом деле был интересен биатлон. Это зрелищный вид спорта. Очень сложно определить, кто победит. Было интересно попробовать покататься с винтовкой и пострелять. И да, в этом году мы вместе с Легковым это сделали в «Лужниках». Николай Болотов организовал нам мини-тренировку, за что я безумно ему благодарна, – сказала Кулешова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoКарим Халили
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