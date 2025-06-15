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Вяльбе об отстранении россиян: «FIS ждет четкого высказывания со стороны МОК. Мы понимаем, что всю команду точно не допустят»

Елена Вяльбе заявила, что российских лыжников не допустят в полном составе.

С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Календарь на следующий сезон составлен с учетом Олимпиады?

– У нас два календаря, как стартов, так и сборов, они учитывают оба сценария. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, даты стартов могут измениться, но сами старты, и Кубки России и чемпионат страны, в любом случае состоятся.

Все будет зависеть от того, допустят нас на международные старты или нет, и если допустят, то в каком составе. Мы понимаем, что всю команду, восемь парней и восемь девушек, точно не допустят, потому что уже прослеживается тенденция в других международных федерациях приглашать по одному человеку на дистанцию.

Вы видите, как это было в фигурном катании, когда допустили не тех, кто отберется ближе к зиме, а тех, кого желают видеть международные федерации. Не думаю, что МОК (Международный олимпийский комитет) пойдет по другому сценарию, если что-то радикально не изменится.

– Вы ездили на совет FIS, что там говорят?

– В повестке дня темы допуска России не было. Следующее заседание совета, в котором мы не принимаем участия, состоится осенью. Посмотрим. Могу сказать, что позиция со стороны FIS выжидательная, они ждут четкого высказывания со стороны МОК.

При этом мы знаем, что МОК уже неоднократно заявлял международным федерациям о том, что Россию в любом случае на Олимпиаду допустят, но задача федераций – принять самостоятельные решения по этому вопросу и начать давать возможность спортсменам отобраться на Игры с квалификационных стартов.

Понятно, что в FIS очень сильное скандинавское лобби, которое категорически против присутствия России на Олимпийских играх и на международных соревнованиях. Здесь, мне кажется, позиция FIS не совсем правильная. Она является структурой, объединяющей огромное количество стран, и странно, что не получается справиться с прессом давления со стороны трех-четырех государств.

– Какие организационные шаги уже сделаны в направлении международных стартов?

– Есть понимание, что фуру сервиса мы туда свою не пригоним, это точно. Всем, в том числе сервису, делаем визы на сборы в Европе. Группа Бородавко выезжает в Италию 2 июля, сервис едет с ними. Да, дорога с пересадками. Непросто, но что делать, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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