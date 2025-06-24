Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Все визы уже сделаны, билеты куплены, гостиница забронирована. Команда вылетает 4 июля»
Лыжники группы Бородавко отправятся на сбор в Италию 4 июля.
Сбор в итальянском Монте‑Бондоне продлится 20 дней. В группу Юрия Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.
– В Италии будет среднегорный сбор, он будет более серьезный. Будет больше специальной работы, интервальных работ, подъемов в гору.
– Визы в Италию до сих пор делаются или готовы?
– Все визы уже сделаны, билеты куплены. С гостиницей договоренность есть, забронировано все. Уже 4 июля команда вылетает и прибудет уже на сбор, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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