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Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Все визы уже сделаны, билеты куплены, гостиница забронирована. Команда вылетает 4 июля»

Лыжники группы Бородавко отправятся на сбор в Италию 4 июля.

Сбор в итальянском Монте‑Бондоне продлится 20 дней. В группу Юрия Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин. 

– В Италии будет среднегорный сбор, он будет более серьезный. Будет больше специальной работы, интервальных работ, подъемов в гору.

– Визы в Италию до сих пор делаются или готовы?

– Все визы уже сделаны, билеты куплены. С гостиницей договоренность есть, забронировано все. Уже 4 июля команда вылетает и прибудет уже на сбор, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoАртем Мальцев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАлена Баранова
logoАлексей Червоткин
logoАлександр Большунов
logoЮрий Бородавко
logoМария Истомина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoАнастасия Фалеева
logoДенис Спицов
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