Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Все визы уже сделаны, билеты куплены, гостиница забронирована. Команда вылетает 4 июля»

Лыжники группы Бородавко отправятся на сбор в Италию 4 июля.

Сбор в итальянском Монте‑Бондоне продлится 20 дней. В группу Юрия Бородавко входят Александр Большунов , Алена Баранова, Мария Истомина , Артем Мальцев , Егор Митрошин, Елизавета Пантрина , Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.

– В Италии будет среднегорный сбор, он будет более серьезный. Будет больше специальной работы, интервальных работ, подъемов в гору.

– Визы в Италию до сих пор делаются или готовы?

– Все визы уже сделаны, билеты куплены. С гостиницей договоренность есть, забронировано все. Уже 4 июля команда вылетает и прибудет уже на сбор, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.