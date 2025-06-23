«Лыжи с биатлоном объединяться не будут. Это примерно как объединить футбол и регби – бред». Губерниев об укрупнении спортивных федераций
Губерниев заявил, что биатлонная и лыжная федерации в России не объединятся.
После назначения Михаила Дегтярева на должность министра спорта в России начался процесс укрупнения спортивных федераций, который затронул гимнастику, водные виды, гребной спорт.
«Лыжи с биатлоном объединяться не будут, это нецелесообразно. Это абсолютно два разных вида спорта. Это примерно как объединить футбол и регби – бред.
Поэтому лыжная федерация объединится под эгидой FIS. То есть к лыжным гонкам добавятся прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд и так далее. Это будет одна большая объединенная федерация. К этому все идет. Но биатлон стоит особняком», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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