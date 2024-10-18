Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

Выдвижение министра Михаила Дегтярева в президенты ОКР – лишь одно из последствий тотальной перестройки, которую переживает российский спорт.

Вот события только последнего месяца:

● Дегтярев инициировал массовое объединение федераций. Уже слились (или в процессе) водные виды, гимнастика, гребля, на очереди – лыжные виды;

● изменилась схема распределения доходов от букмекеров. Сейчас они составляют до половины бюджета некоторых федераций (и раньше те имели возможность распоряжаться ими самостоятельно). Теперь эти деньги пойдут через подконтрольный Минспорту фонд и только на «целевые» нужды. Накануне Дегтярев предложил к тому же повысить отчисления – с 2 до 2,25% ;

● с подачи Дегтярева запущен процесс получения нейтральных статусов для выступлений на международных соревнованиях. Некоторые пловцы уже оформили (да-да, спустя два месяца после Олимпиады );

● глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об отставке.

И вот на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе партию разыграли четко. Сначала глава фехтовальщиков Ильгар Мамедов выдал инсайд : занять место президента ОКР может... сам Дегтярев. Вскоре эта информация стала официальной. Член МОК Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева, а президент Владимир Путин поддержал .

«Вы правы, наверное, в современных условиях, может быть, это оправдано», – слова Путина, которые не оставляют сомнений.

А вот и мотивация.

«Если действительно у нас министр спорта возглавит и Национальный олимпийский комитет, то тогда у него, у министра и у президента НОК в одном лице, будет больше возможностей, полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах, работать более плотно с федерациями», – продолжил Путин.

Дегтярев скромно согласился выдвинуть кандидатуру – наверняка она будет единственной.

Один человек рулит всем спортом – и со стороны государства, и со стороны общественной организации. А что, так можно было?

Дегтярев не сможет получать зарплату в ОКР, но других препятствий для совмещения нет

Олимпийская хартия вроде бы не допускает вмешательства государства в дела национальных олимпийских комитетов. Вот прямая цитата:

«НОКи должны поддерживать автономность и противостоять всем видам давления, в том числе политическому, юридическому, религиозному или экономическому, которое может помешать им соответствовать принципам Олимпийской хартии».

Но есть и такая ремарка: «Для выполнения своих задач НОКи могут сотрудничать с государственными органами в рамках гармоничных взаимоотношений».

Можно ли считать «гармонией» ситуацию, когда НОК и Министерство спорта возглавляет один и тот же человек? Ну, а почему нет?

На самом деле история совмещения была и раньше. Александр Жуков за 8 лет работы в ОКР успел побывать и заместителем председателя правительства, и первым заместителем председателя Госдумы. Эти должности не помешали ему не только в работе внутри спорта, но и в МОК – он стал его членом как глава ОКР.

Неслучайно Дегтярев тоже говорит о поддержке членов МОК – Тарпищева и Виталия Смирнова. Очевидно, рвать отношения по международной линии он не собирается.

Главное тут – не другие должности (какими бы они ни были), а процедура выборов. Если члены Олимпийского собрания проголосуют за Дегтярева, нет никаких препятствий.

«Совмещение возможно, один человек на два кресла на некоммерческой основе – это абсолютно рабочая схема», – важная ремарка от будущего совместителя. Это значит, что получать зарплату как президент ОКР Дегтярев не сможет. Он государственный служащий.

Кстати, примеры совмещения постов министра и главы НОК есть и в мире.

В Китае Гао Жидан сначала стал министром, а после домашней зимней Олимпиады занял и место главы НОК. У Томаса Баха – никаких возражений, вот подтверждение.

А в Азербайджане НОК возглавляет... президент страны Ильхам Алиев. Причем кресло он бессменно занимает 27 лет! Вообще, Алиев сначала стал президентом Олимпийского комитета и только потом – страны.

За все эти годы МОК ни разу не выразил недовольства.

Профессионалы в федерациях больше не нужны?

Тренд на вертикализацию, кажется, не предполагает прихода к власти в федерациях профессионалов именно от спорта. Да и зачем, если есть экспертный совет Минспорта, где прекрасно разберутся с графиком сборов/соревнований?

Вот только последние назначения: Олег Белозеров (гимнастика) – генеральный директор «РЖД», Дмитрий Мазепин (водные виды) – основатель «Уралхима». На подходе председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков в легкой атлетике (единственный кандидат).

Несколько выделяется в этой компании разве что Евгений Архипов из гребного спорта – у него нет заметных активов, зато он уже полтора десятка лет во главе байдарки и каноэ. Но Архипов, видимо, исключение.

«Никакого объединения [Минспорта и ОКР] не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть», – уверен Дегтярев.

Свои политические и дипломатические амбиции он уже доказал. Деньги в ОКР точно будут – как минимум от букмекеров. Удастся ли сохранить автономность?

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Максим Богодвид, Светлана Шевченко