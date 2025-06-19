Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
Ирина Роднина оценила шансы Дмитрия Губерниева возглавить ФЛГР.
– Как вы думаете, Губерниев мог бы побороться с Вяльбе за пост президента ФЛГР?
– Побороться есть шансы у каждого, но определять и решать это должны и будут члены федераций, только они имеют право голоса. Мы же можем только дилетантски об этом дискутировать. Я не очень слежу за высказываниями Губерниева о Вяльбе, слышала только со слов.
Считаю, что работа комментатора – рассказывать о виде спорта и событиях, которые происходят на площадке, а все остальное не относится к его работе.
Елена Вяльбе очень хорошо, прилично работает на своем посту, все наши победы в лыжах связаны с ее именем, хотя у нас было сумасшедшее западание в этом виде спорта. Это мое мнение, а оценивать возможность победы кого‑то на выборах я не могу, – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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