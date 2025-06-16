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Дмитрий Губерниев: «Вяльбе уже не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР»

Губерниев считает, что Вяльбе не сможет представлять Россию за рубежом.

Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), где в 2026 году пройдут очередные выборы президента организации. О планах баллотироваться на пост также заявлял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

– Вы часто критикуете Елену Вяльбе. Справедливо ли назвать ее худшим спортивным руководителем в России?

– Зачем вы меня провоцируете? Вяльбе – не худший и не лучший руководитель. Она многое делает для сборной команды – это правда. Она уже не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР. Елена Валерьевна не сможет стать президентом, если федерация будет объединена [с другими федерациями]. Елена Вяльбе не способна развивать детско‑юношеский спорт в стране, ей это неинтересно.

У нас воспитался культ личности: эта дурацкая «лыжная мама», когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру. Когда я возглавлю ФЛГР, они смело скажут, что я их второй папа. Поэтому все в порядке, – ответил Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
ФЛГР
лыжные гонки
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