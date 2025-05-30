Смирнов о возвращении россиян на международные турниры: «Процесс идет положительно. Ждем, что МОК примет решение о признании ОКР»
«Я думаю, что процесс сейчас идет положительно. Мы надеемся, что первым шагом станет возвращение признания Олимпийского комитета России. Надо сказать, что МОК отзывает признание национальных комитетов не только и не столько по политическим мотивам.
Очень часто страну наказывают за нарушение положений Хартии, устава. Например, если руководитель олимпийского комитета был не избран, а назначен, НОК может временно потерять свое признание. В числе таких стран, которые были лишены статуса и выступали под олимпийским флагом, была, например, Индия.
Сейчас те юридические причины, по которым нас лишили признания, устранены. Мы ждем, что Международный олимпийский комитет рассмотрит этот вопрос и примет соответствующее решение», – сказал почетный член МОК и Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
Он также положительно оценил победу Кирсти Ковентри на выборах главы МОК. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве вступит в должность 24 июня.
«Могу сказать, что это лучший вариант из возможных. К власти могли прийти люди, которые повели бы Международный олимпийский комитет совершенно не в том направлении, которое мы считаем правильным.
Ковентри – бывшая спортсменка, это хорошо. Она государственный деятель, министр спорта, представляет Зимбабве – страну, которая идёт своим курсом. Посмотрим, что из этого получится», – приводит слова Смирнова «Советский спорт».
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