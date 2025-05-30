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Смирнов о возвращении россиян на международные турниры: «Процесс идет положительно. Ждем, что МОК примет решение о признании ОКР»

Виталий Смирнов считает, что процесс возвращения россиян на мировую арену идет хорошо.

«Я думаю, что процесс сейчас идет положительно. Мы надеемся, что первым шагом станет возвращение признания Олимпийского комитета России. Надо сказать, что МОК отзывает признание национальных комитетов не только и не столько по политическим мотивам.

Очень часто страну наказывают за нарушение положений Хартии, устава. Например, если руководитель олимпийского комитета был не избран, а назначен, НОК может временно потерять свое признание. В числе таких стран, которые были лишены статуса и выступали под олимпийским флагом, была, например, Индия.

Сейчас те юридические причины, по которым нас лишили признания, устранены. Мы ждем, что Международный олимпийский комитет рассмотрит этот вопрос и примет соответствующее решение», – сказал почетный член МОК и Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. 

Он также положительно оценил победу Кирсти Ковентри на выборах главы МОК. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве вступит в должность 24 июня. 

«Могу сказать, что это лучший вариант из возможных. К власти могли прийти люди, которые повели бы Международный олимпийский комитет совершенно не в том направлении, которое мы считаем правильным.

Ковентри – бывшая спортсменка, это хорошо. Она государственный деятель, министр спорта, представляет Зимбабве – страну, которая идёт своим курсом. Посмотрим, что из этого получится», – приводит слова Смирнова «Советский спорт». 

Финт Дегтярева не прошел? Проблема с отстранением ОКР решена, но Бах не заметил

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoМОК
logoВиталий Смирнов
отстранение и возвращение России
ОКР
logoКирсти Ковентри
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