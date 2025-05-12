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Михаил Дегтярев: «Отстранение России от международных турниров – это дискриминация. Тем не менее хлопать дверью и жечь мосты – ошибочный путь»

Михаил Дегтярев уверен, что на Олимпиаде-2028 Россия выступит с флагом и гимном.

«Конечно, оценка решения об отстранении наших спортсменов от международных турниров во многих видах спорта однозначная – это происходит по политическим мотивам, это дискриминация. Мы лишены флага и гимна на Олимпиаде и на первенствах Европы и мира несправедливо.

Тем не менее хлопать дверью и жечь мосты – это ошибочный путь. Ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового, а Олимпиада, чемпионаты мира и Европы остаются ключевыми спортивными событиями. Именно там выступают лучшие из лучших.

И, например, Советский Союз, несмотря на все международные проблемы в период холодной войны, стабильно выступал на Олимпиаде, не отказывался от нее. Если мы откажемся, то уже через 1-2 поколения спортсменов уровень нашей подготовки заметно снизится и возвращение на мировую спортивную арену вряд ли будет триумфальным.

Поэтому, несмотря на все препоны, мы системно работаем над тем, чтобы наши спортсмены могли попадать на турниры любыми путями. Главной нашей целью остается полноценное возвращение в мировой спорт.

Есть высокая уверенность, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) будет восстановлено в МОК уже в ближайшей перспективе, а в 2028 году Россия сможет выступить на Олимпиаде под своим флагом и гимном», – сказал министр спорта, глава ОКР Дегтярев.

«Знаете, что такое пендельтюр? Это про Париж-2024». Новые тезисы Дегтярева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Херсонское агентство новостей
logoМихаил Дегтярев
Политика
ОКР
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