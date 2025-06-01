Дегтярев о санкциях в спорте: «Все дискриминационные решения оспариваются. Работа идет по всем фронтам»

Михаил Дегтярев заявил, что продолжается работа по защите российских спортсменов.

«Работа идет по всем фронтам. С разной степенью успеха и продвижения. На месте не сидим. Все дискриминационные решения оспариваются – и в судах, и в прокламации в международные федерации. Поэтому двигаемся поступательно», – сказал министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев .

Во многих видах спорта, включая олимпийские, россияне допускаются до соревнований либо в нейтральном статусе, либо вообще не имеют возможности выступать.