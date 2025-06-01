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Михаил Дегтярев: «Ждем вступления Ковентри в должность, ее высказывания вселяют оптимизм. Нужно вернуть законное место российского спорта в международной системе»

Дегтярев ожидает, что МОК восстановит Олимпийский комитет России в правах.

«Мы изменили устав ОКР. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания решения исполкома Международного олимпийского комитета по признанию ОКР, мы юридически к этому полностью готовы.

Ждем вступления в должность президента МОК Кирсти Ковентри. Мы слышали ее высказывания во время предвыборной кампании и после, они вселяют осторожный оптимизм.

Ситуация сложная, очень запутанная. Нужно перевернуть эту страницу и вернуть законное место российского спорта в международной системе», – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев. 

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри вступит в должность главы МОК 24 июня. Она сменит на этом посту Томаса Баха. 

Финт Дегтярева не прошел? Проблема с отстранением ОКР решена, но Бах не заметил

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoКирсти Ковентри
logoМихаил Дегтярев
отстранение и возвращение России
ОКР
logoМОК
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