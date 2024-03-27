В Федерации лыж Подмосковья объяснили непредоставление членства Губерниеву.

Комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно говорил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Сегодня он заявил , что не собирался получать членство Федерации лыжных гонок Московской области, хотя в апреле сообщал , что подал заявку на вступление в организацию.

«Мы от Дмитрия Губерниева заявления не получили. Свое желание он изъявлял только в своем телеграм-канале. Если бы мы получили заявление, то оно было бы рассмотрено на конференции, но его не поступило – все было только на словах.

Если бы он выдвинулся, то я бы голосовала «за». Но за всю конференцию я говорить не могу. Отмечу только, что его включение прибавило бы федерации медийности, что, в свою очередь, помогло бы привлечь спонсоров. Такие мысли были, но я понимала, что Дмитрию бы это все было сложно, учитывая его загруженность», – сказала глава федерации Татьяна Аникеева.