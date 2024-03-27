Глава Федерации лыжных гонок Подмосковья о невключении Губерниева в состав организации: «Мы от Дмитрия заявления не получили. Все было только на словах»
Комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно говорил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Сегодня он заявил, что не собирался получать членство Федерации лыжных гонок Московской области, хотя в апреле сообщал, что подал заявку на вступление в организацию.
«Мы от Дмитрия Губерниева заявления не получили. Свое желание он изъявлял только в своем телеграм-канале. Если бы мы получили заявление, то оно было бы рассмотрено на конференции, но его не поступило – все было только на словах.
Если бы он выдвинулся, то я бы голосовала «за». Но за всю конференцию я говорить не могу. Отмечу только, что его включение прибавило бы федерации медийности, что, в свою очередь, помогло бы привлечь спонсоров. Такие мысли были, но я понимала, что Дмитрию бы это все было сложно, учитывая его загруженность», – сказала глава федерации Татьяна Аникеева.