Губерниев о выборах главы ФЛГР: «Я учредитель Ассоциации лыжных видов Сходни. Буду баллотироваться от древнего русского города»

Губерниев заявил, что будет выдвигаться на выборы главы ФЛГР от Сходни.

Выборы главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) пройдут в 2026 году. С 2010 года организацию возглавляет Елена Вяльбе.

Комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно говорил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы. В апреле он сообщил, что подал заявку на вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области.

«Я не собирался получать членство Федерации лыжных гонок Московской области. Поскольку я учредитель Ассоциации лыжных видов Сходни, совершенно спокойно буду баллотироваться от древнего русского города, воспетого Владимиром Семеновичем Высоцким.

Возглавляю ассоциацию, веду серьезные переговоры с бизнесом по-прежнему, программа будет представлена. Все нормально, все идет по плану, буду баллотироваться, одержу серию ярких побед, выведу лыжи на космический уровень», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев: «Российским лыжам нужны перемены и новый руководитель. Этим руководителем буду я! Лыжная страна будет свободной!»