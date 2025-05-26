«Мы уже четыре года как не лидеры мирового спорта в лыжах, потому что не выступаем». Губерниев не согласился со словами Вяльбе
Губерниев не согласился со словами Вяльбе о лидерстве России в мировых лыжах.
– Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что лыжи продолжают развиваться даже в условиях отстранения, потому что наши лыжники – мировые лидеры – участвуют во внутренних соревнованиях.
– Безусловно, мы продолжаем развиваться, ведь соревнования проходят. Мы видим работу тренеров во всем спорте.
Мы уже четыре года как не лидеры мирового спорта в лыжах, потому что не выступаем на международной арене. Мы были лидерами в 2021 году, сейчас 2025‑й. Так что это разговоры в пользу бедных. Вернемся – и будет понятно. У нас хорошие атлеты, подрастают новые, но странно говорить, что мы мировые лидеры, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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