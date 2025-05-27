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  • «Думаю, Вяльбе проиграет. Путин поддерживает Губерниева, это может стать решающим». Норвежский журналист Салтведт о выборах главы ФЛГР
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«Думаю, Вяльбе проиграет. Путин поддерживает Губерниева, это может стать решающим». Норвежский журналист Салтведт о выборах главы ФЛГР

Норвежский журналист считает, что Путин поддержит Губерниева на выборах в ФЛГР.

Выборы главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) пройдут в 2026 году. С 2010-го организацию возглавляет трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы. 

«Безусловно, мы в Норвегии следим за дискуссиями между Губерниевым и Вяльбе. У меня есть предчувствие, что в ближайшие месяцы эти дебаты будут еще интереснее.

Вяльбе – шумная, грубая и несовременная. Ее заявления варьируются от совершенно безумных, таких как угроза бомбардировки Лондона, до очень предвзятых, таких как обсуждение вопроса о зарплатах российских лыжников.

Но тем не менее у Вяльбе, очевидно, все еще есть свои поклонники в России. Так что будет не так-то просто свергнуть ее с престола, если она продолжит бороться за свое положение в ФЛГР.

Тем не менее, если выборы президента ФЛГР состоятся в 2026 году, думаю, она проиграет Губерниеву. Дмитрий – тоже очень громкий человек. Так что их дебаты в СМИ будут чистым развлечением в течение следующего года.

Но если Вяльбе не вернет Россию на международные соревнования по лыжным гонкам, она потерпит неудачу в своей самой важной задаче, справедливо это или нет.

Только Путин может принимать реальные решения, а он поддерживает Губерниева, и это может стать решающим. Без участия российских лыжников на Олимпийских играх в 2026 году, думаю, Вяльбе уже проиграла.

Для России ее уход с поста президента федерации может быть положительным моментом. Ее роль в международном лыжном спорте завершена, что бы ни происходило сейчас в Украине», – сказал журналист Ян Петтер Салтведт.

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности. Слава богу, говорить о ней осталось недолго»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Ян Петтер Салтведт
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logoОлимпиада-2026
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