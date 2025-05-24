Губерниев о словах Спицова о том, что за него не будут голосовать: «Команда Камалы Харрис тоже так считала! Что из этого получилось – известно!»

Губерниев заявил, что лыжники «переобуются» после его победы на выборах в ФЛГР. .

Ранее олимпийский чемпион Денис Спицов заявил, что у Дмитрия Губерниева нет шансов возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

«Команда Камалы Харрис тоже так считала! Что из этого получилось – известно!

Я уверенно выиграю выборы, и все лыжники мгновенно переобуются! Мы-то с Денисом Спицовым знаем!

На самом деле здесь ключевое – «Мы ничего не решаем»! И президиум не решает, типичная правовая безграмотность спортсменов налицо…

Крепостные лыжники будут свободными! Губерниев, Россия, лыжи!» – написал Губерниев.

Спицов про Губерниева: «Шансов возглавить ФЛГР нет, кто за него будет голосовать? Все спортсмены поддержат Вяльбе»