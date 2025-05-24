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Спицов про Губерниева: «Шансов возглавить ФЛГР нет, кто за него будет голосовать? Все спортсмены поддержат Вяльбе»

Спицов считает, что у Дмитрия Губерниева нет шансов возглавить ФЛГР.

Комментатор объявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Федерацию с 2010-го возглавляет Елена Вяльбе.

– Главная новость этой весны – Губерниев собрался баллотироваться и создать конкуренцию Вяльбе. Как ты на это смотришь? Это шутка или серьезные намерения? Есть у него шансы?

– Шансов, наверное, нет. Все равно решает президиум. Кто за него будет голосовать? Я – нет.

– То есть ты не видишь его на посту президента ФЛГР?

– Я – честно, нет.

– А если он много чего наобещает?

– Да что он наобещает? Для меня лично и для всей команды Елена Валерьевна сделала столько, сколько Губерниев даже пообещать не сможет.

– Получается, все лыжники – за Елену Валерьевну?

– Да, конечно! Ну, может, единицы, кто готов поддержать Губерниева. Но это не мы принимаем решение – все решается на президиуме. Однако все спортсмены, я думаю, поддержат Елену Валерьевну.

Потому что она для нас – вторая мама. Она всегда на стороне спортсменов, независимо от того, какие аргументы приводят тренеры. Поэтому мы всегда за нее, так же как и она за нас.

– Но Дима же больше про то, чтобы лыжные гонки смотрело больше людей. Наверное, он делает упор на пиар?

– Да, Дима там про пиар, про узнаваемость и все такое. А у нас в команде принято пиариться за счет результатов. У нас нет такой медийности, мы не создаем каких-то шоу, но мы работаем на результат, чтобы нас узнавали благодаря достижениям, – сказал олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов в подкасте «3X | Биатлон».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoДмитрий Губерниев
logoЕлена Вяльбе
logoДенис Спицов
ФЛГР
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