Дмитрий Губерниев: «Какие реальные шаги Вяльбе сделала для возвращения спортсменов на международные старты? Она нерукопожатная фигура»

Губерниев заявил, что Вяльбе не делает реальных шагов для возвращения лыжников.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что «днем и ночью» думает о возвращении россиян на международную арену.

«Прекрасно, что Вяльбе и днем, и ночью думает об этом. Она, как кот ученый, все ходит по цепи кругом. Надо не думать, а делать. Думать-то все думают. А какие реальные шаги Елена Валерьевна сделала для возвращения спортсменов на международные соревнования?

Общается ли она с руководством FIS ? Она не общается, она там фигура нерукопожатная. Что толку думать, нужны реальные действия. От таких дум Вяльбе ничего не произойдет. Флаг ей в руки, пусть думает дальше», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .