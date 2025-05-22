Елена Вяльбе: «Думаю о нашем возвращении и днем, и ночью. Только решать, будем ли мы участвовать в Олимпиаде, будет МОК»

Елена Вяльбе заявила, что думает о возвращении российских лыжников день и ночь.

«Результаты в лыжах после возвращения? Давайте сначала вернемся, а потом будем думать, на каких местах мы будем.

Я думаю о нашем возвращении и днем, и ночью. Только решать, будем ли мы участвовать на Олимпиаде, будет МОК», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.