  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Лед тронулся, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне если не все, то часть российских спортсменов выступит на международной арене»
2

Александр Панжинский: «Лед тронулся, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне если не все, то часть российских спортсменов выступит на международной арене»

Панжинский считает, что FIS может допустить лыжников России в следующем сезоне.

«Я сомневаюсь, что сейчас будут приняты какие-то решения. Такие решения в FIS принимаются на заседаниях комитетов или совета, которое состоится только в мае. Поэтому до конца сезона российские спортсмены будут соревноваться внутри страны.

Майские решения будут не так важны, ключевые решения по допуску или недопуску российских спортсменов до первых стартов Кубка мира и отбора на Олимпийские игры будут приниматься осенью – в конце сентября на очередном конгрессе FIS.

Что касается заявления Баха, то оно транслируется последние месяцы. Лед тронулся, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне если не все, то часть российских спортсменов выступит на международной арене, а в каком статусе – дело политиков и спортивного руководства.

Отрадно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подталкивает FIS к позитивным решениям. Скандинавы, конечно, будут сопротивляться, но я считаю, что все равно будет принято решение, необходимое для развития спорта», – сказал серебряный призер Олимпиады 2010 года Александр Панжинский.

Томас Бах: «Каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность участвовать в Олимпиаде»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoТомас Бах
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Панжинский
logoМОК
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Томас Бах показал, что олимпийское движение уже умерло. Он приходил в МОК одним, а потом полностью переобулся»
1427 февраля, 11:00
FIS о возможном допуске россиян: «Решение об участии нейтральных спортсменов – прерогатива совета FIS, который постоянно обсуждает этот вопрос»
225 февраля, 17:09
Степанова считает, что Сейзер Альм станет базой для подготовки российских лыжников к Олимпиаде: «Это позволит хоть как-то уменьшить наше отставание, а оно уже огромное»
1818 февраля, 12:28
Главные новости
Александр Терентьев: «Я буду заниматься лыжными гонками пока могу, вне зависимости от того, будет Олимпиада или нет. Вообще не думаю о допуске»
121 минуту назад
Большунов о победе в эстафете: «Спасибо команде, не сдали позиции. Мне оставалось только финишировать и не подвести»
1сегодня, 14:03
Эбба Андерссон: «Чувствую опустошение. Не так я себе представляла окончание гонки»
16сегодня, 13:37
Тереза Йохауг: «Учитывая ход гонки и условия на трассе, я не смогла использовать главное оружие – свои способности»
10сегодня, 13:31
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Норвегия выиграла медальный зачет, Швеция – 2-я, Словения – 3-я
9сегодня, 13:17
Фрида Карлссон: «У меня не было никаких ожиданий от марафона. Это так здорово!»
12сегодня, 13:13
❄️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Карлссон победила в коньковом масс-старте на 50 км, Венг – 2-я, Йохауг – 3-я
640сегодня, 12:55
❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команда Большунова и Коростелева победила в эстафете, команда Мальцева и Терентьева – 2-я
39сегодня, 12:45
Горные лыжи. Кубок мира. Парис победил в супергиганте, Кроуфорд – 2-й, Хробат – 3-й
сегодня, 12:15
Никитина о серебре команды Москвы в эстафете: «Для нас это победа. Мы выступали молодым составом и не знали, чего от себя ожидать»
3сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
5вчера, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30