Александр Панжинский: «Лед тронулся, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне если не все, то часть российских спортсменов выступит на международной арене»

Панжинский считает, что FIS может допустить лыжников России в следующем сезоне.

«Я сомневаюсь, что сейчас будут приняты какие-то решения. Такие решения в FIS принимаются на заседаниях комитетов или совета, которое состоится только в мае. Поэтому до конца сезона российские спортсмены будут соревноваться внутри страны.

Майские решения будут не так важны, ключевые решения по допуску или недопуску российских спортсменов до первых стартов Кубка мира и отбора на Олимпийские игры будут приниматься осенью – в конце сентября на очередном конгрессе FIS.

Что касается заявления Баха , то оно транслируется последние месяцы. Лед тронулся, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне если не все, то часть российских спортсменов выступит на международной арене, а в каком статусе – дело политиков и спортивного руководства.

Отрадно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подталкивает FIS к позитивным решениям. Скандинавы, конечно, будут сопротивляться, но я считаю, что все равно будет принято решение, необходимое для развития спорта», – сказал серебряный призер Олимпиады 2010 года Александр Панжинский .

Томас Бах: «Каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность участвовать в Олимпиаде»