Степанова считает, что Сейзер Альм станет базой для подготовки российских лыжников к Олимпиаде: «Это позволит хоть как-то уменьшить наше отставание, а оно уже огромное»

Степанова заявила об огромном отставании российских лыжников от скандинавских.

«Сейзер Альм – одно из самых дорогих, пижонских мест в итальянских Альпах. Условия для тренировок там действительно прекрасные. Единственная проблема – стоимость. Отель Steger-Dellai могут себе позволить себе только самые-самые лучшие лыжники. Неделя там обойдется тысячи в три-четыре евро. Все в нашем лыжном мире знают, что это любимое место Терезы Йохауг и Марит Бьорген, двух самых успешных лыжниц нашего века с точки зрения заработка.

Но дело не в престижности, или как там это называется. Именно в Сейзер Альм группа Бородавко тренировалась непосредственно перед вылетом на Олимпиаду в Пекин. И именно группа Юрия Викторовича привезла оттуда больше всех медалей среди наших лыжников. В основном усилиями Большунова, конечно, но не забудем, что после тренировок в этой итальянской долине олимпийскими чемпионами стали также Терентьева (Непряева), Червоткин, Спицов, а Якимушкин и Терентьев – призерами.

И теперь давайте вспомним, что все гостиницы в более близком к месту проведения Олимпиады-2026 Пассо Лаваце давно разобраны нашими соперниками. Есть, есть у меня уверенность, что базой для подготовки российских лыжников для Игр через уже 10-11 месяцев станет именно Сейзер. И да, это позволит хоть как-то уменьшить наше отставание. А оно уже огромное.

Сервисеры из Норвегии, Швеции, Германии прямо сейчас тестируют сотни пар новейших лыж на олимпийских трассах. Дураки верят, что скандинавы побеждают за счет терапевтических исключений. Те, кто что-то понимает в лыжах, знают, что половина победы – это результаты тестов.

Не знаю, чем закончится встреча лидеров России и США, от которой так много зависит. Не знаю, кто через месяц станет новым президентом МОК. Но знаю, что перспективы нашего возвращения на мировую арену – лучшие за три года.

И еще я знаю, что если прямо сейчас не собраться максимально, чтобы успешно выступить на Олимпиаде, то возвращение не будет победным. И вот не думаю, что любое возвращение, кроме победного, нужно у нас тем людям, кто принимает решения и влияет на что-то», – написала олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».