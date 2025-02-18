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Степанова считает, что Сейзер Альм станет базой для подготовки российских лыжников к Олимпиаде: «Это позволит хоть как-то уменьшить наше отставание, а оно уже огромное»

Степанова заявила об огромном отставании российских лыжников от скандинавских.

«Сейзер Альм – одно из самых дорогих, пижонских мест в итальянских Альпах. Условия для тренировок там действительно прекрасные. Единственная проблема – стоимость. Отель Steger-Dellai могут себе позволить себе только самые-самые лучшие лыжники. Неделя там обойдется тысячи в три-четыре евро. Все в нашем лыжном мире знают, что это любимое место Терезы Йохауг и Марит Бьорген, двух самых успешных лыжниц нашего века с точки зрения заработка.

Но дело не в престижности, или как там это называется. Именно в Сейзер Альм группа Бородавко тренировалась непосредственно перед вылетом на Олимпиаду в Пекин. И именно группа Юрия Викторовича привезла оттуда больше всех медалей среди наших лыжников. В основном усилиями Большунова, конечно, но не забудем, что после тренировок в этой итальянской долине олимпийскими чемпионами стали также Терентьева (Непряева), Червоткин, Спицов, а Якимушкин и Терентьев – призерами.

И теперь давайте вспомним, что все гостиницы в более близком к месту проведения Олимпиады-2026 Пассо Лаваце давно разобраны нашими соперниками. Есть, есть у меня уверенность, что базой для подготовки российских лыжников для Игр через уже 10-11 месяцев станет именно Сейзер. И да, это позволит хоть как-то уменьшить наше отставание. А оно уже огромное.

Сервисеры из Норвегии, Швеции, Германии прямо сейчас тестируют сотни пар новейших лыж на олимпийских трассах. Дураки верят, что скандинавы побеждают за счет терапевтических исключений. Те, кто что-то понимает в лыжах, знают, что половина победы – это результаты тестов.

Не знаю, чем закончится встреча лидеров России и США, от которой так много зависит. Не знаю, кто через месяц станет новым президентом МОК. Но знаю, что перспективы нашего возвращения на мировую арену – лучшие за три года.

И еще я знаю, что если прямо сейчас не собраться максимально, чтобы успешно выступить на Олимпиаде, то возвращение не будет победным. И вот не думаю, что любое возвращение, кроме победного, нужно у нас тем людям, кто принимает решения и влияет на что-то», – написала олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
logoОлимпиада-2026
отстранение и возвращение России
logoМарит Бьорген
logoТереза Йохауг
logoсборная Норвегии жен
logoАлексей Червоткин
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Большунов
logoИван Якимушкин
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДенис Спицов
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМОК
logoДональд Трамп
logoВладимир Путин
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