Юрий Бородавко: «Томас Бах показал, что олимпийское движение уже умерло. Он приходил в МОК одним, а потом полностью переобулся»

Юрий Бородавко считает, что при Томасе Бахе олимпийское движение умерло.

20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Бах не будет переизбираться на новый срок.

Одним из кандидатов на выборах будет Йохан Элиаш – глава Международной федерации лыжного спорта (FIS), на турниры которой россиян не допускают с марта 2022 года.

– Глава FIS и кандидат в президенты МОК Элиаш сказал, что спортсмены не выбирают, где родиться, а Олимпийские игры должны быть местом единства, а не разделения. Вас радует риторика Элиаша? Хотели бы, чтобы он стал главой МОК?

– Трудно сказать. Все они зависимые люди. Политика очень глубоко проникла в спорт. Пока что мы видим обратный эффект, судя по поступкам FIS и МОК. Думают одно, а делают по‑другому.

– То есть не факт, что приход Элиаша может что‑то поменять в МОК?

– Абсолютно точно. На примере Баха мы это видим. Он приходил в МОК одним, а потом полностью переобулся.

– МОК принял отставку Баха. Как оцените его работу?

– Он показал, что олимпийское движение уже умерло. «Ничего личного, только бизнес» – то, что доминирует. «Спорт превыше всего» – только на словах. На самом деле политика глубоко проникла в спорт и рулит им, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .