Юрий Бородавко: «Томас Бах показал, что олимпийское движение уже умерло. Он приходил в МОК одним, а потом полностью переобулся»
20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Бах не будет переизбираться на новый срок.
Одним из кандидатов на выборах будет Йохан Элиаш – глава Международной федерации лыжного спорта (FIS), на турниры которой россиян не допускают с марта 2022 года.
– Глава FIS и кандидат в президенты МОК Элиаш сказал, что спортсмены не выбирают, где родиться, а Олимпийские игры должны быть местом единства, а не разделения. Вас радует риторика Элиаша? Хотели бы, чтобы он стал главой МОК?
– Трудно сказать. Все они зависимые люди. Политика очень глубоко проникла в спорт. Пока что мы видим обратный эффект, судя по поступкам FIS и МОК. Думают одно, а делают по‑другому.
– То есть не факт, что приход Элиаша может что‑то поменять в МОК?
– Абсолютно точно. На примере Баха мы это видим. Он приходил в МОК одним, а потом полностью переобулся.
– МОК принял отставку Баха. Как оцените его работу?
– Он показал, что олимпийское движение уже умерло. «Ничего личного, только бизнес» – то, что доминирует. «Спорт превыше всего» – только на словах. На самом деле политика глубоко проникла в спорт и рулит им, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.
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