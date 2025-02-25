FIS о возможном допуске россиян: «Решение об участии нейтральных спортсменов – прерогатива совета FIS, который постоянно обсуждает этот вопрос»
По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить россиян и белорусов до квалификации на Игры-2026.
«Принятие решения относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях FIS является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос.
В случае принятия решения о допуске нейтральных спортсменов до соревнований FIS их квалификационный путь к зимним Олимпийским играм 2026 года будет соответствовать существующим принципам, изложенным МОК и доступным на сайтах МОК и FIS. Любые изменения принимаются по решению МОК», – отметили в FIS.
Российские лыжники отстранены от международных стартов с марта 2022 года.
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