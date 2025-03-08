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Томас Бах: «Каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность участвовать в Олимпиаде»

Томас Бах высказался об участии нейтральных атлетов из России в Олимпиаде.

«Мы говорим не о стране или правительстве, мы говорим о спортсменах. И каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность принять участие в Олимпийских играх.

В Париже соревновались спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов, в том числе некоторые – с российскими или белорусскими паспортами.

Однако из-за того, что их национальные олимпийские комитеты нарушили Олимпийскую хартию, они должны были выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов на особых условиях.

Это может показаться сложным, но это наш единственный способ обеспечить соблюдение Олимпийской хартии и, с другой стороны, не наказывать спортсменов за действия их правительства или национального олимпийского комитета. Это блестяще сработало в Париже.

Например, за несколько дней до церемонии открытия спортсмены с российскими паспортами встретились с украинскими спортсменами в Олимпийской деревне. Там же были спортсмены из всех кризисных регионов мира.

Это показывает, что политический нейтралитет возможен, спорт может нести послание мира», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) в интервью изданию RND. 

Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним

Опубликовано: Полина Лоцик
Политика
logoОлимпийская сборная России
logoМОК
logoТомас Бах
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