Томас Бах: «Каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность участвовать в Олимпиаде»
«Мы говорим не о стране или правительстве, мы говорим о спортсменах. И каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность принять участие в Олимпийских играх.
В Париже соревновались спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов, в том числе некоторые – с российскими или белорусскими паспортами.
Однако из-за того, что их национальные олимпийские комитеты нарушили Олимпийскую хартию, они должны были выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов на особых условиях.
Это может показаться сложным, но это наш единственный способ обеспечить соблюдение Олимпийской хартии и, с другой стороны, не наказывать спортсменов за действия их правительства или национального олимпийского комитета. Это блестяще сработало в Париже.
Например, за несколько дней до церемонии открытия спортсмены с российскими паспортами встретились с украинскими спортсменами в Олимпийской деревне. Там же были спортсмены из всех кризисных регионов мира.
Это показывает, что политический нейтралитет возможен, спорт может нести послание мира», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) в интервью изданию RND.
Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним
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