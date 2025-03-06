Елена Вайцеховская: «В Большунове накапливается какая-то критическая масса внутреннего раздражения, которое он уже не считает нужным скрывать»

Вайцеховская отреагировала на слова Большунова о судействе на чемпионате России.

Лыжник Александр Большунов раскритиковал судей за то, что его наказали за обгон Сергея Устюгова в спринте – тогда Большунов подрезал Устюгова, и тот ударил его палкой по бедру.

«Что-то я никак не пойму, слушая Сашу Большунова, кто на ком стоял. В смысле — с чьей стороны изначально нарушение-то было?

А если серьезно, мне очень не нравится, что в Большунове накапливается какая-то критическая масса внутреннего раздражения, которое он уже не считает нужным скрывать.

Во-первых, это сильно сжигает нервы. Для топ-спортсмена, каким, безусловно, является Саша, это точно лишнее: нервная система — это первое, что может подвести спортсмена в важный для него момент, и лично я предпочла бы знать, что Большунов в этом плане держит удар, а не срывается по любому поводу в некомфортных для себя ситуациях.

Во-вторых, я не очень понимаю позицию «Нет уж, увольте (бегать внутри страны)». Понятно, что для любого атлета, уже вкусившего олимпийского золота, все прочие старты перестают быть привлекательными. Это нормально, и я прекрасно могу позицию Саши понять.

Но есть и другая сторона: тренировки и выступления, в том числе за регион — это твоя непосредственная обязанность, работа. Очень хорошо оплачиваемая, к тому же.

Не считаешь нужным продолжать карьеру в условиях ограничений — нет проблем, на твое место просто встанут те, кто моложе и более голоден. А ты иди зарабатывай чем-то другим, если умеешь.

А так создается ощущение, что человек выиграл и не понимает: почему вокруг него никто ниц не падает?» – написала журналист Елена Вайцеховская.

Александр Большунов: «Сегодня никто не бил палкой меня по мышцам, поэтому было проще побеждать. В спринте удар был – есть рассечение, есть прокол мышцы»

Александр Большунов: «Если не будет Олимпиады, то для чего готовиться, для чего бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо»