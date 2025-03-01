Панжинский о ЧМ-2025: «Большунов в спринте на мировом уровне выступал не всегда. Больше перспектив у Терентьева, он мог бы побороться за тройку»
Ранее тренер Александра Большунова Юрий Бородавко заявил, что его подопечный хорошо смотрелся бы в спринте на чемпионате мира в Тронхейме. Российские лыжники не выступают на турнире из-за отстранения.
«Объективно говоря, Александр Большунов в спринтерских гонках на мировом уровне выступал не всегда. Поэтому тут больше перспектив у Александра Терентьева, который является призером Олимпийских игр 2022 года и самым ярким спринтером на сегодняшний день в российской сборной.
Он мог бы побороться за тройку сильнейших на этом чемпионате мира. Не уверен, что он боролся бы с Клэбо и Пеллегрино, но третье место было бы вполне по силам.
Ведь как раз, когда Терентьев завоевал бронзу Олимпиады-2022, уступил он лишь Клэбо и Пеллегрино в той спринтерской гонке», – отметил серебряный призер Ванкувера-2010.
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