Панжинский о ЧМ-2025: «Большунов в спринте на мировом уровне выступал не всегда. Больше перспектив у Терентьева, он мог бы побороться за тройку»

Александр Панжинский оценил перспективы Терентьева на ЧМ-2025 выше, чем Большунова.

Ранее тренер Александра Большунова Юрий Бородавко заявил , что его подопечный хорошо смотрелся бы в спринте на чемпионате мира в Тронхейме. Российские лыжники не выступают на турнире из-за отстранения.

«Объективно говоря, Александр Большунов в спринтерских гонках на мировом уровне выступал не всегда. Поэтому тут больше перспектив у Александра Терентьева , который является призером Олимпийских игр 2022 года и самым ярким спринтером на сегодняшний день в российской сборной.

Он мог бы побороться за тройку сильнейших на этом чемпионате мира. Не уверен, что он боролся бы с Клэбо и Пеллегрино , но третье место было бы вполне по силам.

Ведь как раз, когда Терентьев завоевал бронзу Олимпиады-2022, уступил он лишь Клэбо и Пеллегрино в той спринтерской гонке», – отметил серебряный призер Ванкувера-2010.