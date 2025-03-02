Дмитрий Губерниев: «Мы можем сколько угодно рисовать воздушные замки, но отсутствие международных стартов силы нам не прибавляет»

Дмитрий Губерниев высказался о «воздушных замках» в российском спорте.

На данный момент в Казани проходит чемпионат страны по лыжным гонкам. Параллельно с ним в норвежском Тронхейме идет чемпионат мира, до которого россиян не допустили.

«Чемпионат [России] прекрасен, можно только радоваться. Приятно, что наши спортсмены меняются, развиваются, в том числе медийно. Общаются с журналистами, болельщиками. Страна должна знать своих героев.

Что касается уровня, то он мощный. Другое дело, что из-за отстранения рассуждать об этом можно лишь заочно. Мы можем сколько угодно рисовать воздушные замки, но отсутствие международных стартов силы нам не прибавляет», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

2 марта на чемпионате России завершилась смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов ) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).

«Я за гендерное равенство, мне не хватало таких смешанных гонок. Молодцы организаторы, что приняли такое решение. Сама гонка получилась очень яркой. Вопреки предположениям, что первая сборная Татарстана выиграет достаточно легко, результат получился иным.

В спорте всегда есть место подвигу, который мы и увидели в исполнении Забалуева. А какая борьба фантастическая была за бронзу! Конечно, для дрим-тим из Татарстана поражение было существенным. Честно говоря, на награждении смотреть на них было жалко, чувствовалось, что ребята переживают», – отметил Губерниев.

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