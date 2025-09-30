Бородавко о противниках допуска россиян: «Их основная цель – не допустить нас на Олимпиаду, а задача-максимум – не возвращать на международную арену как можно дольше»

Тренер Юрий Бородавко высказался о позициях по допуску российских лыжников.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отложила вопрос участия россиян в соревнованиях до 21 октября.

«Это только кажется, что маятник начал раскачиваться в другую сторону. То крыло, что было против нашего допуска, так и стоит на своем в жесткой форме. Их основная цель – не допустить нас на Олимпиаду, а задача-максимум – не возвращать на международную арену как можно дольше. Они собственно и не скрывают своих желаний.

А есть более здравомыслящие федерации, которых лыжный спорт в нынешнем виде не устраивает. Они понимают, что нужна интрига. В том числе Италия, которая и проводит Олимпиаду. Участие российских спортсменов принесет конкуренцию и экономическую выгоду предстоящим Играм», – сказал Бородавко.