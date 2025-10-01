«Я вздрагивала от страха каждый раз, когда в дверь звонили». Фрида Карлссон была вынуждена сменить место жительства из-за сталкера

Карлссон рассказала, что ей пришлось переехать на другой адрес из-за сталкера.

В апреле этого года суд в Швеции вынес приговор мужчине, который 1,5 года преследовал лыжницу. 65-летний мужчина обвинялся в незаконном преследовании Фриды Карлссон с октября 2023 года.

За полтора года он отправил Фриде более 200 текстовых сообщений и звонил ей около 207 раз. На его телефоне обнаружены 7300 фотографий Карлссон. Он также приезжал за лыжницей на соревнования и в места тренировочных сборов.

Обвиняемый отрицал какую-либо вину и утверждал, что у них с 25-летней Фридой любовная связь. Суд Онгерманланда назначил наказание в виде условного срока в два года, а также выплаты компенсации в размере 40 000 крон (около 3650 евро).

«Я получила статус защищенной личности, а еще переехала на новый адрес. Думаю, все случившееся повлияло на меня сильнее, чем я могла осознать. До этой ситуации я была очень доверчивой и наивной.

Я выросла в тепличных условиях, никогда не закрывала машину или дом. Но теперь что-то пробралось внутрь моего защитного барьера. Год назад вздрагивала от страха каждый раз, когда в дверь звонили. И это до сих пор оставляет глубокие шрамы.

Да, я чувствую, что подсознательно была очень сильно затронута. Теперь я постоянно ищу безопасности», – сказала трехкратная чемпионка мира Карлссон.

