Александр Большунов: «Сегодня никто не бил палкой меня по мышцам, поэтому было проще побеждать. В спринте удар был – есть рассечение, есть прокол мышцы»

Большунов раскритиковал судей на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Сегодня спортсмен победил в «разделке» на 10 км.

4 марта Александр Большунов и Сергей Устюгов вместе бежали в 1/2 финала спринта. Большунов подрезал Устюгова при обгоне, и Устюгов ударил его палкой по бедру.

– Сегодня получилось выиграть. Но сегодня никто не бил палкой меня по мышцам, поэтому сегодня было проще побеждать. Потому что на прошлом спринте удар был – есть рассечение, есть прокол мышцы.

Поэтому, ребят, как бы там ни было, но сегодня мне было проще, потому что никто палками в спину не бил.

Вроде бы и 15 км побольше дистанция, но «десятка» так же сложно дается – она чуть короче, но приходится с самого старта выкладываться на полную и потом до финиша терпеть. Поэтому гонка на 10 км тоже сложная.

– Комментаторы отмечали, что вы вышли злым после приключений в спринте.

– Ну а как тут не выйдешь? Тебя просто берут и убирают с финала. Как бы здесь неправильно.

Если судить по международным правилам, то тот человек, который ударяет и попадает по спортсмену, идет рассечение, – дисквалификация плюс отстранение на энное количество гонок. Но у нас этого не было. А дали желтую карточку кому? Большунову!

Если бы на месте Устюгова был Большунов – что бы сделали? Дисквалифицировали бы, дали желтую карточку и отстранили бы на полгода. Но это не Большунов. Поэтому спасибо! – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой