Крянин о внесении Большунова в базу «Миротворца»: «Туда попадают достойные люди, так что это даже почетно»

Крянин прокомментировал попадание Большунова в базу «Миротворца».

Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку СВО.

«Александр Большунов – нормальный гражданин нашей страны. В эту базу попадают достойные люди, так что это даже почетно. Трудно сказать, отразится ли это как-то на нем с точки зрения международной карьеры. Когда придет время, все узнаем», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

