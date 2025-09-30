Юрий Бородавко: «То, что ПКР восстановили в правах, – это здорово, мы очень рады. Но не надо обольщаться»

Бородавко заявил, что не стоит обольщаться из-за восстановления ПКР в правах.

«То, что ПКР восстановили в правах, – это здорово, мы очень рады. Но надо читать дальше.

Как известно, МОК прокомментировал допуск россиян и заявил, что он будет осуществляться по тем же самым правилам, что и на Олимпиаде в Париже.

Так что не надо обольщаться, несмотря на позитивные новости о ПКР», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.