Юрий Бородавко: «Мотивационные моменты, которые звучат от МОК, срабатывают. Спортсмены начинают думать об Олимпиаде уже сейчас»

Юрий Бородавко заявил, что лыжников мотивируют новости о возможном допуске к ОИ.

Сегодня Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Казани.

«Гонка сложилась неординарно, она не была похожа на прежние скиатлоны. Александр после переобуваний предпринял «рывок на все деньги». Он без шансов выиграл эту гонку. Это хорошее подтверждение тому, что итальянские сборы оказались благодатными. Большунов набирает прежнюю форму, это очень радует. Перед Олимпийскими играми нужно обкатывать тренировочную программу. Решение о сборе, который Александр провел в Италии, оказалось правильным.

Готов ли сейчас Большунов на 100%? Мы видели, что он сегодня вставал вперед и делал отрыв. В какой-то момент гонки он стал настолько большим, что в дальнейшем его увеличении просто не было смысла. Впереди еще спринтерские гонки, коньковые, эстафеты. Еще будет достаточно стартов, в которых можно себя проявить.

Сам Александр ждет от себя таких побед, как сегодня. Он тренируется и работает ради таких гонок. Те мотивационные моменты, которые звучат от МОК, срабатывают. Спортсмены начинают думать об Олимпиаде уже сейчас.

Не хочу сейчас сравнивать Большунова и Клэбо. Лыжные гонки – очная борьба. Мы видим великолепную форму Клэбо на чемпионате мира, Александр сам начинает набирать необходимые кондиции. Сильнейшего среди них может выявить только лыжня. В лучшем для нас случае это будут осенние этапы Кубка мира, в худшем – только Олимпиада», – сказал Бородавко.