  • Журова о внесении Большунова в базу «Миротворца»: «Пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению на турниры»
Журова о внесении Большунова в базу «Миротворца»: «Пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению на турниры»

Светлана Журова высказалась о внесении Александра Большунова в базу «Миротворца».

Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку СВО.

«Я думаю, что на Украине так активно стали замечать спортсменов, потому что постепенно идет процесс возвращения россиян на международные турниры. Сейчас они услышали, что Международная федерация лыжного спорта обсуждает допуск спортсменов, поэтому внесли Большунова. Они пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова. 

«Я думаю, что это никак не отразится на нем. Эта база для самих украинцев, она не является причиной для недопуска на какие-то соревнования. Возможно, когда ему понадобится получить какую-то визу, страны будут вредничать и не давать ему въезд. Украинцы вносят все новых людей, чтобы информационное поле не пустовало», – добавила экс-конькобежка.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
