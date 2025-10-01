  • Спортс
  • Бородавко о сборе лыжников в Австрии: «Там уже выпал первый снег, есть возможность покататься на лыжах, поэтому едем. Все спортсмены получили визы»
3

Бородавко о сборе лыжников в Австрии: «Там уже выпал первый снег, есть возможность покататься на лыжах, поэтому едем. Все спортсмены получили визы»

Юрий Бородавко объяснил, почему его группа едет на тренировочный сбор в Австрию.

Лыжники будут работать в австрийском Рамзау со 2 по 20 октября.

– Сообщается, что ваша группа будет готовиться к сезону за рубежом – в Австрии. Можете объяснить, в чем преимущество подготовки именно там?

– Первое: нужно будет решить вопрос с качественными лыжами для наших спортсменов. Две фабрики находятся на близком расстоянии. Второе: есть возможность покататься на лыжах, в Австрии уже первый снег, поэтому мы едем туда. Все спортсмены уже получили визы.

– Вы верите, что FIS допустит на международные соревнования наших спортсменов?

– Мне не хочется повторять одно и то же. Давайте просто дождемся 21 октября, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
