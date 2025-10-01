Сорин о допуске лыжников: «Вера есть, поэтому в любом случае готовимся. Будем делать все по максимуму, чтобы показать высокий результат в феврале»

Тренер Егор Сорин верит в допуск российских лыжников на международную арену.

– Сообщается, что ваша группа будет готовиться к сезону за рубежом в Австрии, а потом в Италии. В чем преимущество подготовки в этих странах?

– Да, первое преимущество – это то, что мы сможем рано встать на снег. В Рамзау мы традиционно катаемся на большой высоте. А в Ливиньо уже будем кататься на 2000 метрах по искусственному снегу, который как раз выкладывают к нашему приезду.

Основное преимущество – это приближенность к олимпийским трассам. Примерно 2-3 часа езды. И, конечно же, те условия среднегорной подготовки, которые есть в Европе, не сравнятся с теми, что у нас в стране. Также есть возможность получить, подобрать инвентарь перед сезоном, что немаловажно в преддверии Олимпийских игр, на которые мы еще можем быть допущены.

– Вы верите, что наших спортсменов допустят до международных соревнований?

– Вера есть, поэтому в любом случае готовимся. То есть пока дверь приоткрыта, пока ее не захлопнули, мы будем делать все по максимуму, чтобы показать высокий результат в феврале.

– Все спортсмены получили визы?

– Да, – сказал Сорин.